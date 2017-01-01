В Перми на особо аварийных участках установили новые светофоры

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В декабре заработали пять новых светофоров, оборудованных для слабовидящих пешеходов устройствами звукового сопровождения.

Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, светофоры появились на особо аварийных участках города: перекрестках улиц Розалии Землячки и Лебедева, Беляева — Качалова, Карпинского — Рязанской — Норильской, Ушакова — Юнг Прикамья, а также проспекта Паркового и улицы Песчаной. При этом светофор на проспекте Парковом является вызывным для пешеходов, остальные работают в автоматическом режиме.

Кроме установки новых, в городе ведется работа по оборудованию звуковыми сигналами уже работающих светофоров. В этом году сигналами звукового или голосового оповещения будут оснащены 26 действующих светофорных объектов.