Поставщиков питания в медучреждения Прикамья подозревают в создании картеля

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Фото: Константин Долгановский

УФАС по Пермскому краю возбудило дело в отношении ООО «Элиона» и ООО «АМЕГА». Их подозревают в сговоре на торгах при поставках питания в медучреждения, проходивших в 2016—2017 годах. Многолетний сговор выявили после многочисленных жалоб на просроченную продукцию, вплоть до отравления в 2016 году детей-инвалидов в Верещагинском доме-интернате.

Как сообщает пресс-служб ОНФ, большинство торгов с участием ООО «Элиона» и ООО «АМЕГА» проходили почти без снижения первоначальной цены — не более 0,5%. В торгах участвовал либо один участник, либо два, связанных между собой. Например, телефоны и адреса компаний «Медилайн» и «Элиона» совпадают. В общей сложности, по данным ОНФ, компании провели 36 совместных торгов, а сумма контрактов, полученных с 2010 года, по предварительной оценке, составила 3,81 млрд руб.