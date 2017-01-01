К Новому году в Перми выросло число квартир для посуточной аренды

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По данным аналитиков портала по выбору недвижимости N1.RU в Перми, количество объявлений о сдаче квартиры в аренду посуточно за 2017 год выросло на 31%.

80% всех объявлений приходится на Ленинский и Свердловский районы, при этом средняя стоимость аренды квартиры за одни сутки в краевой столице составляет 1 тыс. 400 руб. Аналитики отмечают также, что за год прибавилось число предложений, цена которых, как правило, выше средней по городу — около 2 тыс. руб.

«Число объявлений об аренде квартир посуточно за год выросло, в то время как число предложений о долгосрочной аренде, наоборот, сократилось. Возможно, есть небольшое перетекание из одного сегмента в другой. При этом средние цены в долгосрочной аренде немного подросли — почти на 4%, а в посуточной снизились в среднем на 7%», — поясняет руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.



По информации аналитиков, среди объявлений об аренде в данный момент есть специальные предложения для встречи Нового года, но, как правило, они встречаются среди коттеджей. Арендовать коттедж в Перми в обычное время можно в среднем за 5 тыс. руб. в сутки, а новогодние цены примерно в два раза выше традиционных.

«Новый компаньон»