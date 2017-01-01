Прикамье может начать производство «витаминно-травяной муки»

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На заседании временной рабочей группы по развитию законодательства в сфере агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Пермского края была представлена концепция нового регионального проекта - «Витаминно-травяная мука» (ВТМ).

В пресс-службе регионального заксобрания рассказали, что проект разработан Пермским федеральным исследовательским центром Уральского отделения Академии наук России. ВТМ – это натуральная белково-витаминная добавка в комбикорма сельскохозяйственных животных, произведённая из травы, убранной в ранние сроки созревания, высушенной при высокой температуре и размолотой в муку.

Разработчики проекта предлагают через реализацию данного проекта решить вопрос по вовлечению в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель. По оценкам авторов проекта, сегодня в Пермском крае выявлено порядка 500 неиспользуемых земельных участков, большая часть которых находится возле крупных населённых пунктов и федеральных трасс. Это земли в Пермском, Осинском, Ильинском, Кунгурском, Добрянском и Нытвенском районах. Через реализацию данного проекта будет решаться несколько задач: от производства продукта с высоким экспортным потенциалом до создания свыше 1 тыс. рабочих мест в сельской местности. По расчётам инициаторов, бюджетная эффективность проекта составит 184,8 млн руб. в год с 2025 года.

По итогам обсуждения члены рабочей группы рекомендовали рассмотреть концепцию данного проекта общественному совету при министерстве сельского хозяйства Пермского края, которое, в свою очередь, проработает представленный проект на предмет схемы производства и реализации витаминно-травяной муки и гранул. К рассмотрению данного вопроса решено вернуться в 2018 году.