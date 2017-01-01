За пост главы Большесосновского района поборются три человека

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Вчера, 11 декабря завершился прием заявок на конкурс по выбору главы Большесосновского района.

Как сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье», на должность главы муниципалитета претендуют врио главы района Вячеслав Бурков, депутат земсобрания Владимир Тресков и глава Большесосновского сельского поселения Владислав Жужгов.

Напомним, 25 октября на заседании земского собрания Большесосновского района депутаты утвердили отставку главы района Михаила Чеботнова. Причиной этому стало признание двух отчётов о деятельности главы «неудовлетворительными».

В начале ноября пост временно исполняющего обязанности главы муниципалитета занял председатель краевого молодёжного парламента Вячеслав Бурков.

Итоги конкурса будут подведены на заседании земсобрания 27 декабря.