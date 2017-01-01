В Перми заработала выездная паллиативная служба Всего в Прикамье живёт 450 детей, нуждающихся в паллиативной помощи

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Выездная паллиативная служба открыта агентством чудес «Сами» в партнерстве с фондом «Дедморозим», при поддержке Министерства здравоохранения и губернатора Пермского края.

Договорённость о создании такой службы для тяжелобольных детей была достигнута фондом «Дедморозим» на встрече с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым в апреле 2017 года. В результате Минздрав региона выделил субсидию на текущее финансирование ее работы — 18 млн руб. должны быть потрачены с этой целью на помощь детям в течение трёх лет.

Благодаря появлению выездной паллиативной службы дети с неизлечимыми заболеваниями и их семьи начали получать бесплатную медицинскую, психологическую, социальную и другую помощь прямо на дому.

«Суть работы подобной службы — оказать такую помощь, чтобы дети с тяжелыми заболеваниями не испытывали боли и страха, чтобы они могли провести свою жизнь, будь то дни или годы, не в больничных стенах, а дома со своими близкими, — считает учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. — И главное, чтобы дети и их семьи не оставались со смертельно опасной проблемой один на один, чтобы у них появилась возможность быть счастливыми вместе на то время, которое у них ещё есть. Чтобы у них было больше жизни в каждой оставшейся минуте».

Агентство чудес «Сами» стало одной из первых некоммерческих организаций в России, получившей медицинскую лицензию на оказание паллиативной помощи на дому, прошло конкурсный отбор и собрало команду из врачей, медицинских сестёр, двигательного и игрового терапевтов, психологов, координаторов семей и специалистов по социальной работе. За первые недели у пермской выездной паллиативной службы появилось уже 50 подопечных. Всего в Прикамье, по примерным подсчётам, живёт 450 детей, нуждающихся в паллиативной помощи, 200 из них — в Перми.

Отметим, что из немногих выездных паллиативных служб в России большинство работают на базе НКО и существуют за счёт частных пожертвований. Поэтому Пермская выездная паллиативная служба в этом смысле уникальна для России, поскольку фонду «Дедморозим» удалось добиться финансирования её текущей работы из регионального бюджета.

Кроме того, в рамках проекта «Больше жизни» детям с неизлечимыми заболеваниями на протяжении последних лет помогали жители и компании Прикамья. Всего же для полного оснащения службы современным оборудованием — от портативного концентратора кислорода до аппарата искусственной вентиляции легких — требуется 5 млн руб. Поэтому «Дедморозим» обращается к пермякам с просьбой оказать посильную помощь для работы выездной паллиативной службы. Больше информации, отчеты о тратах и способы сделать пожертвование можно найти на сайте фонда: http://dedmorozim.ru/oplatit-chudo/.

«Новый компаньон»

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