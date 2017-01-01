Пермяков приглашают на выставку недвижимости

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как взять ипотеку при сложной кредитной истории и можно ли получить скидку на квартиру молодой семье? На эти и другие вопросы ответят специалисты Абсолют банка и строительной компании ПЗСП на выставке недвижимости 9 декабря с 12:00 по адресу: ул. Ленина, 60.

Серая зарплата, сложности с кредитной историей, отсутствие постоянной прописки — всё это может помешать в получении ипотеки. Но Абсолют банк дает одобрение даже с этими трудностями.

Строительная компания ПЗСП также идёт навстречу покупателям квартир и предлагает пермякам выгодные акции. Так, до 31 декабря 2017 года включительно в компании действует социальная акция для молодых и многодетных семей. Молодые семьи (один или оба супруга моложе 35 лет) получают скидку 2% на любую квартиру. Многодетные семьи (3 и более детей) получают скидку 5% на любую квартиру.

Кроме того, до конца этого года на ПЗСП действует акция «Ипотечные каникулы»: полные ежемесячные платежи по ипотечному кредиту со второго по седьмой месяц берет на себя ПЗСП. Подробности акции и сроки её действия опубликованы на сайте компании http://pzsp.ru/ .

Реклама

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Агент 570