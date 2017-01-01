Более 580 жителей КУБа прошли флюорографию рядом с домом

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В отдаленных поселках Гремячинского, Губахинского и Кизеловского районов побывала выездная бригада краевого клинического центра «Фтизиопульмонология» с мобильным флюорографом.

Благодаря этому жители поселков и близлежащих населённых пунктов смогли пройти флюорографическое обследование в шаговой доступности от дома, не тратя время на посещение поликлиник. Как сообщил главный врач ГКБ №4 Андрей Ронзин, за этот выезд флюорографию прошли 584 жителя КУБа.

Задачу сделать медицинскую помощь максимально доступной поставил перед краевым Минздравом губернатор Прикамья Максим Решетников.

«Первое, что нужно сделать, — позаботиться о здоровье людей. Мы должны обеспечить доступным и качественным здравоохранением всех жителей края, независимо от их возраста, доходов и места проживания», — пояснил глава Прикамья.

Следующий выезд мобильного флюорографа в удаленные территории КУБа намечен на 12-15 декабря. Напомним, проект по улучшению качества и доступности медицинской помощи жителям КУБа реализуется с мая текущего года по инициативе главы Пермского края Максима Решетникова.

В администрации губернатора рассказали, что за это время выездные бригады врачей ГКБ №4 и краевой детской клинической больницы, в составе которых — ведущие узкие специалисты Прикамья, более 60 раз побывали в Гремячинке, Кизеле и Губахе. Жители этих территорий, в том числе дети, получили почти 5 тыс. консультаций, выполнено 800 УЗИ-исследований (сердца, брахиоцефальных артерий, сосудов нижних конечностей и т.д.), 219 пациентов направлены на КТ, 340 — на МРТ.

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