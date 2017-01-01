По уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией Пермский край занял пятое место в России

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В регионе зарегистрировано 115,3 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения. Более высокие показатели зафиксированы в Кемеровской (174 тыс. 500 чел.), Иркутской (134 тыс. чел.), Свердловской (128 тыс. 100 чел.) и Владимирской (124 тыс. 600 чел.) областях, сообщает Роспотребнадзор.

В Пермском крае преобладает половой путь инфицирования — 39,5%. Более 19% заразились при внутривенном употреблении психоактивных веществ. Всего в Пермском крае зарегистрирован 32 тыс. 521 случай ВИЧ-инфекции, в этом году умерло 1 тыс. 208 инфицированных больных.