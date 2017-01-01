В Перми самая дорогая недвижимость находится на ул. Советской

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Источник: 61.img.avito.st

Самая дорогая жилая недвижимость Перми в 2017 году продавалась на улице Советской. К такому выводу пришли аналитики портала N1.RU.

В N1.RU составили ТОП-5 самых дорогих улиц Перми по стоимости, находившейся в продаже в течение 2017 года.

Лидером рейтинга по стоимости квадратного метра жилой недвижимости стала ул. Советская, сообщает портал N1.RU. Средняя стоимость «квадрата» на этой улице в среднем составила 75,1 тыс. руб. На втором месте — ул. Осинская, на третьем — ул. Попова, на четвёртом — ул. Максима Горького.

Лидером прошлого года стала ул. Пермская. Сейчас по стоимости недвижимости здесь улица опустилась на пятое место в рейтинге — 69,4 тыс. руб.

«Ленинский район Перми — традиционный лидер по стоимости жилья. В этом году цена квадратного метра здесь поднялась в среднем на 3%, а средние общие цены по городу, наоборот, снизились примерно также», — прокомментировали в пресс-службе портала N1.RU.

Средняя цена «квадрата» на пяти самых дорогих улицах Перми в среднем на 40% превышает среднюю цену по городу, которая в данный момент находится на отметке 50,2 тыс. руб. Сейчас на Советской на продажу выставлена 21 квартира. Средняя стоимость объекта равна 7,69 млн руб.