На пост главы Кунгура претендуют пять человек

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Сегодня, 1 декабря, в полдень завершился период подачи заявок на конкурс по отбору кандидатур на должность главы Кунгура, сообщает местное издание «Искра».

Пакеты документов в комиссию предоставили пять человек. В конкурсе намерен участвовать временно исполняющий обязанности главы Кунгура Сергей Гордеев. Среди других кандидатов на должность главы города консультант по работе в сфере закупок местной администрации Антон Бережнев и начальник управления городского хозяйства администрации Кунгура. Документы также подали предприниматель Раушан Гаязов, тренер-преподаватель Андрей Глебов.

12 декабря состоится заседание конкурсной комиссии о допуске/не допуске кандидатов до конкурса. Сам конкурс пройдёт 19 декабря. На нём комиссия отберёт двоих наиболее достойных кандидатов. 22 декабря из этой двойки будущего главу города выберут депутаты местной Думы.