За 9 месяцев в Перми в ДТП пострадало 157 детей и подростков

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Общее количество дорожно-транспортных происшествий, участниками которых стали несовершеннолетие, в Перми снизилось на 22%. Тем не менее, говорят сотрудники Госавтоиспекции, обстановка с детским травматизмом продолжает оставаться серьёзной.

За 9 месяцев 2017 года в Перми зарегистрировано 144 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых один ребёнок погиб, 157 несовершеннолетних получили травмы и ушибы.

Проведённый анализ показал, что один из основных видов дорожных происшествий с участием детей — наезды на пешеходов (65 ДТП). При этом 69 человек получили травы.

В краевом ГИБДД рассказали, что из общего количества ДТП с участием детей-пешеходов в 44 случаях усматривается нарушение правил дорожного движения со стороны взрослых участников дорожного движения. 21 ДТП произошло по неосторожности самих детей.

Самым аварийным является Мотовилихиский район. С начала года в здесь зарегистрировано 34 дорожных происшествия, в которых 36 детей получили травмы. Следующим по аварийности идут Свердловский и Индустриальный районы — по 22 ДТП соответственно. В Дзержинском 21, в Кировском районе — 16, в Ленинском — 15, в Орджоникидзевском — 14 ДТП.

С увеличением темного времени суток и в целях снижения количества ДТП сотрудники Госавтоиспекции рекомендуют родителям разместить на одежде школьников световозвращающие элементы.

«Новый компаньон»

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