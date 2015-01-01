Трест №14 планирует ввести в эксплуатацию здание школы во Фролах в декабре Открытие в будущем году новой школы позволит перевести учеников на односменную систему обучения

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ПАО «Трест №14» заканчивает строительство нового здания школы на 1 тыс. 225 мест в селе Фролы Пермского района. Сейчас в школе уже ведутся отделочные работы.

Концепция Фроловской средней общеобразовательной школы — «Школа «Навигатор» — подразумевает, что здесь каждому ребёнку помогут определиться с будущей профессией и найти своё место в жизни. Пространство школы будет разделено по «центрам навигации». В ходе учебного процесса дети с увлечением будут перемещаться из «Мира профессий» в «Мир здоровья и безопасности», из «Галактики физкультуры и спорта» — в «Море информации и коммуникаций».

Трудно переоценить актуальность строительства школ в населённых пунктах Пермского края, и в селе Фролы, в частности. Село растёт, количество населения увеличивается с каждым годом, возрастает и количество учеников. Существующая школа во Фролах просто не способна вместить в себя всех желающих.

Так сложилось, что именно «Трест №14» внёс ощутимый вклад в увеличение притока жителей в поселок. За 10 лет застройки этой местности предприятием возведено здесь 12 домов. Более 1 тыс. семей получили квартиры, а с ними — и возможность планировать семью. Сейчас многие детишки, родившиеся уже в построенных трестом домах, достигли школьного возраста.

Не первый год реализуя застройку Фролов и близлежащей территории (посёлка Горного), застройщик с пониманием относится к желанию своих новосёлов водить детей в школу, которая будет находиться близко к дому.

Строительство объекта началось в январе 2017 года. В планах треста — ввести здание школы в эксплуатацию уже в декабре 2017 года. В образовательном учреждении будет 49 классов, актовый зал вместимостью почти 500 человек, спортивный комплекс с четырьмя полями для разных видов спорта. Общая площадь школы составит около 30 тыс. кв. м.

В Пермском крае всерьёз намерены ликвидировать в школах двухсменную систему обучения. И школа «Навигатор» во Фролах, возможно, станет одной из таких «односменных» школ.

ПАО «Трест №14» многие годы участвует в социальных программах Пермского края. Этим предприятием уже возведены средняя образовательная школа «Мастерград» в Перми, спальный корпус ГАОУ «Пермский кадетский корпус ПФО им. Героя России Ф. Кузьмина» в селе Усть-Качка и более 10 детских садов в Пермском крае.

Глава региона Максим Решетников отметил, что строительство новых школ в Пермском крае — это только первый шаг программы строительства школ в регионе. В ближайшие пять лет в крае появится 22 современные школы на 12 тыс. мест в 14 территориях.

По сообщению пресс-службы ПАО «Трест № 14»