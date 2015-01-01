Уголовное дело в отношении бывшего начальника краевого ГУФСИН направлено в суд

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Бывший начальник ГУФСИН России по Пермскому краю Александр Соколов обвиняется в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Кроме этого, завершено уголовное дело и в адрес бывшего начальника ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по Пермскому краю Андрея Лесничего, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, в период 2012-2013 годов Александр Соколов получил взятку от предпринимателя в виде трех сертификатов на приобретение туристических путевок общей стоимостью 400 тыс руб., две коллекционные монеты, выполненные из серебра, весом 1 кг и 3 кг, стоимостью 81 тыс. и 180 тыс. Руб. В итоге, общая сумма взятки составила 661 тыс. руб., что является крупным размером. Взятка бывшему начальнику предполагалась за помощь в поставке в тюрьму продукции фирмами, подконтрольными предпринимателю, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.

Кроме этого, во второй половине 2012 года Александр Соколов получил от заместителя главы администрации одного из сельских поселений через Андрея Лесничего взятку в виде земельного участка площадью 0,5 га за общее покровительство своего подчиненного. В январе 2013 года земельный участок, рыночная стоимость которого составляет 1,2 млн руб., по фиктивному договору дарения был зарегистрирован на близкого родственника обвиняемого.

В ходе расследования уголовного дела земельный участок арестован, а две коллекционные монеты изъяты в ходе проведения обыска в квартире. Наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 4,5 млн руб. с целью исполнения возможного наказания в виде штрафа.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.