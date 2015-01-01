В Пермском крае стартует проект «120/80»

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29 сентября во Всемирный день сердца в Прикамье стартует проект «120/80 Береги жизнь, измеряй давление», направленный на профилактику сердечно-сосудистых катастроф, жертвами которых ежегодно становятся более 12 млн человек в мире.

Целью проекта «120/80», разработанного Пермским краевым центром медицинской профилактики, является привлечение внимания к важности регулярного измерения артериального давления — важнейшего индикатора состояния сердечно-сосудистой системы.

Как отмечают врачи, нередко люди даже не догадываются, что показатели давления и плохое самочувствие связаны между собой. Наглядно продемонстрировать эту взаимосвязь помогут разработанные Центром медпрофилактики дневники измерения давления. Заполняя их, любой человек сможет самостоятельно выявить отклонения от нормы и вовремя обратиться к врачу, предотвратив инфаркт или инсульт. С 29 сентября 2017 года каждый может получить такой дневник в Пермском краевом центре медицинской профилактики или скачать на сайте.

В рамках проекта «120/80» в Прикамье запланирован целый ряд мероприятий: лекции, школы здоровья, акции «Узнай своё давление». 29 сентября в холлах поликлиник будут развернуты «Уголки измерения артериального давления», где можно его определить, получить информацию о правилах измерения давления, дневник и другие печатные материалы по этой тематике. Точное расписание мероприятий можно узнать в регистратуре своей поликлиники.

С 29 сентября по 6 октября в медицинских учреждениях края будут организованы школы здоровья по темам: «Профилактика артериальной гипертонии», «Школа пациента с гипертонической болезнью», «Правила здорового сердца».

Источник — администрация губернатора Пермского края