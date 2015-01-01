В Прикамье состоялись аукционы на право пользования участками недр, содержащими углеводороды

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как рассказали в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, на аукционы были выставлены Саварский, Уинский и Шистеровский участки. Победителем торгов на все три участка стало ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». По результатам аукционов, в федеральный бюджет поступит более 251,6 млн руб., пояснили в краевой администрации.

Запасы нефти в Саварском месторождении, расположенном в Октябрьском районе Пермского края и Аскинском районе Республики Башкортостан, составляют 1,182 млн тонн, из них 337 тыс. тонн извлекаемые, растворенного в нефти газа 36 млн куб. м (извлекаемого 11 млн куб. м).

Ресурсный потенциал Уинского участка — 290 тыс. тонн нефти, из них извлекаемые 115 тыс. тонн.

На Шистеровском участке, расположенном в Куединском районе, находится Талмазовское, Шистеровское и Астанинское нефтяные месторождения. Запасы нефти составляют 885 тыс. тонн, из них извлекаемые 226 тыс. тонн.