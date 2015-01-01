Пермское УФАС: «Т Плюс» необоснованно завысил цену за подключение к теплу ЖК «Журавли»

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В мае 2017 года Пермское УФАС признало нарушение закона о защите конкуренции в действиях ПАО «Т Плюс». По результатам проверки антимонопольная комиссия пришла к выводу, что акционерное общество нарушило порядок ценообразования при заключении договоров о подключении к системе теплоснабжения домов на Вильямса, 51б и 51a (ЖК «Журавли»).

Как пояснили в ведомстве, ПАО «Т Плюс» злоупотребило доминирующим положением, необоснованно завысив цену на подключение объектов строительной компании ООО «Петрострой». На момент вынесения решения цена договора о подключении была приведена в соответствии с требованиями законодательства, поэтому оснований для выдачи предписания не было. Однако теплоснабжающая компания не согласилась с указанным решением и обратилась в суд. Арбитражный суд Пермского края признал законным решение Пермского УФАС и оставил его без изменения.

«Обоснованность цены подключения объекта капитального строительства к сетям — это важный момент, поскольку все расходы в любом случае пришлось бы нести будущим жильцам многоквартирных домов», — объяснила заместитель руководителя краевого управления ФАС Марина Кудрявцева.