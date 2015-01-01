До конца октября пермяки могут с выгодой купить квартиру в микрорайоне Водники

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27 сентября начинается продажа квартир в строящемся доме от ПЗСП на ул. Судозаводской, 17, в микрорайоне Водники.

В доме будет 10 этажей, два подъезда. В них разместятся 100 квартир разной площади. Проектом предусмотрены одно-, и двухкомнатные квартиры. Возле дома появится внутренний двор, будут обустроены места для парковки машин и детская площадка.

Новостройка войдёт в комплекс домов квартальной застройки от ПЗСП в микрорайоне Водники. Так, рядом уже заселён дом по ул. Судозаводской, 15. А по соседству активно строится дом по ул. Судозаводской, 15а, в котором уже раскупаются квартиры. Сдать в эксплуатацию новостройку на ул. Судозаводской, 17 планируется в 2018 году.

«Мы постарались предусмотреть всё для комфортной и спокойной жизни, — отмечают в отделе маркетинга АО «ПЗСП». — А чтобы покупка квартиры была максимально выгодной, только до конца октября установили стартовую скидку 5% от цены прайс-листа».

Презентация нового жилого комплекса пройдёт 27 сентября в 18.30 на 18 этаже бизнес-центра GREEN PLAZA (ул. Куйбышева, 95б). Сотрудники строительной компании представят дом, а также расскажут о новых акциях и интересных предложениях от застройщика. Зарегистрироваться на мероприятие можно на специальной странице сайта ПЗСП: https://permzsp.timepad.ru/event/576435/.

Подробности — по бесплатному телефону горячей линии 8 (800) 300-79-77.

Проектные декларации тут http://pzsp.ru/.

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