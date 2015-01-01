В Перми состоялся VI Сельскохозяйственный форум молодёжи

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Шестой год подряд Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края собирает молодых аграриев со всего Пермского края, чтобы показать перспективы аграрного бизнеса региона.

«Именно вам, молодым профессионалам, предстоит продолжать дело своих отцов, матерей, дедов. Именно профессионалы, такие как вы, нужны сегодня в сельском хозяйстве», — отметила в своей вступительной речи на открытии форума заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Жанна Перевойко.

В рамках форума студенты представляли и свои проекты. Например, учащиеся Коми-Пермяцкого агротехнического колледжа привезли общий проект — строительство ипподрома.

«Мы хотим построить на территории Пермского края ипподром, в котором проводились бы не только скачки, но и иппотерапия. Это когда люди с ограниченными возможностями общаются с животными и с помощью этого лечатся», — рассказала студентка второго курса колледжа Наталья Баранова.

Преподаватели, сопровождавшие студентов, поделились своими впечатлениями о форуме.

«Всегда, когда мы возвращаемся с форума, студенты с таким вдохновением рассказывают, что они здесь видели. Они начинают верить в село — а это важно...», — подчеркнула преподаватель ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледжа» Ольга Шестакова.

Как заметил глава Пермского края Максим Решетников, «молодёжь всегда была креативным и «кипящим» слоем, который обеспечивает движение края вперёд»

В связи с чем региональные власти стремятся создать благоприятные условия для работы и самореализации молодых людей в Пермском крае, в том числе в сфере развития сельского хозяйства, которое становится локомотивом экономики региона.

Каждый год на форуме разрабатываются свежие бизнес-проекты в сфере сельского хозяйства, рождаются новые идеи и крепнут связи между всеми аграрными учебными заведениями.

Источник — администрация губернатора Пермского края