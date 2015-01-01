Опубликован указ о назначении Михаила Сюткина первым вице-премьером

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Фото: Константин Долгановский

22 сентября был опубликован указ губернатора Пермского края Максима Решетникова о назначении министра строительства и архитектуры Михаила Сюткина первым заместителем председателя правительства Пермского края.

Напомним, ранее эту должность занимал Владимир Рыбакин, который на прошлой неделе уволился по собственному желанию.

Михаил Сюткин в новой должности будет курировать работу министерства строительства, транспорта и министерства имущественных отношений. А также продолжит работу в качестве главы минстроя.

«Новый компаньон»