Опубликован указ о назначении Михаила Сюткина первым вице-премьером
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22 сентября был опубликован указ губернатора Пермского края Максима Решетникова о назначении министра строительства и архитектуры Михаила Сюткина первым заместителем председателя правительства Пермского края.
Напомним, ранее эту должность занимал Владимир Рыбакин, который на прошлой неделе уволился по собственному желанию.
Михаил Сюткин в новой должности будет курировать работу министерства строительства, транспорта и министерства имущественных отношений. А также продолжит работу в качестве главы минстроя.
«Новый компаньон»
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