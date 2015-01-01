Пермскому круизному агентству пришлось выплатить 700 тыс руб., чтобы не лишиться теплохода

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Пермское турагентство, организующее речные круизы, выплатило крупную сумму долга, чтобы не остаться без основного источника дохода.

В отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району Перми находилось исполнительное производство о взыскании с туристического агентства задолженности в размере 700 тыс руб. в пользу физического лица.



Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, «в добровольном порядке организация-должник требования исполнительного документа не выполняла, в связи с чем судебным приставом проводилась работа по принудительному взысканию долга. Директору турфирмы было вручено требование о предоставлении имущества для составления акта описи и ареста».



В ходе работы по исполнительному производству судебные приставы установили, что единственным имуществом должника является теплоход «Урал».



В итоге, не желая терять клиентов и свои позиции на рынке предоставления туруслуг, организация выплатила всю задолженность, включая исполнительский сбор в размере 7% от суммы взыскания.