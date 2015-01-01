26 сентября в Перми пройдёт «прямая линия» по организации питания в детсадах и школах

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Во вторник, 26 сентября, в приёмной президента РФ в Пермском крае (Пермь, ул. Советская, 64) пройдёт «прямая телефонная линия» по вопросам организации детского питания в школах и детских садах Пермского края.

Предложения и претензии по качеству и организации питания можно высказать по номеру: 8 (342) 217-68-90 с 11.00 до 12.00.

На вопросы пермяков и жителей Пермского края будут отвечать представители министерства здравоохранения Пермского края, образования и науки Пермского края, управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае, а также краевой прокуратуры.

«Новый компаньон»

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