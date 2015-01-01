Пермяки низко оценивают уровень медицинского обслуживания

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Фото: Константин Долгановский

По данным агентства Zoom Market, Пермь находится на 29 месте в рейтинге по оценке качества медицинского обслуживания.

Более 57% россиян удовлетворены уровнем бесплатного медицинского обслуживания. Кроме этого, 83% опрошенных респондентов указали, что доверяют врачам.

Отмечается, что 28% респондентов, участвующих в опросе, указали, что обращаются за профессиональной медицинской помощью исключительно в крайних случаях и при первичных симптомах предпочитают самолечение.

Опрос показал, что к методам народной медицины прибегают не более 12% россиян, а в нетрадиционную медицину верят 2% жителей страны.

Наиболее высоко уровень бесплатной медицины оценивают жители Москвы, Краснодара, Омска, Санкт-Петербурга и Казани. Помимо пермяков низко оценивают качество медобслуживания жители Брянска, Кемерово, Череповца, Саранска и Орла.

В личных интервью приняли участие 8 тыс. респондентов в возрасте от 20 до 61 года в 40 городах страны.

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