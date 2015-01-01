Бывший директор ООО «Энергоресурс» предстанет перед судом

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «Энергоресурс», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму более 32 млн руб.

По версии следствия, в период с 1.01.2012 по 20.06.2013 он, являясь директором ООО «Энергоресурс», осуществляющего поставку тепла на машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского, с целью уклонения от уплаты налогов, умышленно завысил расходы своей организации на покупку сырья.

С помощью фиктивных фирм ООО «Гранд» и ООО «СтандартПлюс» он оформил подложные документы на сырьё, которое не приобреталось и уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере не менее 32 млн руб.





«Новый компаньон»