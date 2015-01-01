Темпы строительства жилья в Прикамье снизились на 12,9%

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По данным Пермьстата, за восемь месяцев этого года в эксплуатацию сдано 5 тыс. 640 квартир общей площадью 396 тыс. кв. м, что составило 87,1% к вводу жилья по отношению к предыдущему периоду.

Индивидуальными застройщиками построено 219 тыс. кв. м, что 54,15 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Средняя стоимость квадратного метра составила 38 тыс. 827 руб.

«Новый компаньон»