Депутаты Краснокамского района утвердили на пост главы Виктора Соколова

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Сегодня, 20 сентября, прошло заседание земского собрания Краснокамского района. Из 14 присутствовавших депутатов 10 проголосовали за заместителя директора департамента администрации губернатора Пермского края Виктора Соколова, пишет "Коммерсант-Прикамье".

При этом за политтехнолога Олега Мейлуса проголосовал лишь один депутат.

Напомним, выбрать главу района в Краснокамске удалось лишь со второй попытки. В прошлый раз конкурс был признан несостоявшимся, так как ни один из кандидатов не набрал большинства голосов депутатов. В конкурсе тогда участвовали подполковник полиции Андрей Полозников, бывший вице-премьер краевого правительства Константин Захаров и депутат земсобрания Юрий Ильюшенко. Ставленником председателя конкурсной комиссии и полпреда губернатора в заксобрании Анатолия Маховикова считался Константин Захаров. Прошлый срыв конкурса эксперты объяснили сильной раздробленностью местных элит.

«Новый компаньон»