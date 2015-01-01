Владимир Путин встретится с Максимом Решетниковым

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: kremlin.ru

20 сентября Владимир Путин проведёт встречу с главами регионов, которые были избраны в ходе единого дня голосования.

Участники встречи обсудят итоги выборных кампаний и планы будущей работы по развитию российских регионов.

Напомним, в единый день голосования 10 сентября губернаторы были избраны в 17 регионах страны.

Источник — администрация губернатора Пермского края