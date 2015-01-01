Пермь вошла в число аутсайдеров по оценке качества здравоохранения

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По результатам очередного замера качества медицинского обслуживания в крупных и средних городах России Финансовым университетом при правительстве РФ, Пермь вошла в список городов с низким уровнем качества здравоохранения.

Рейтинг построен по результатам социологических опросов граждан. Особенностью исследования является акцент именно на городах, а не на регионах страны.

«Дело в том, что от города к городу даже в пределах одного региона качество медицинского обслуживания может заметно меняться. В каждом из городов, где проводилось исследование, опрашивалось не менее 400 человек по выборке, репрезентативно отражающей состав жителей населённого пункта»,— отмечается в отчёте Финансового университета при правительстве РФ.

Так, выше всего уровень медицины оценивают жители Нижнего Новгорода, Грозного, Казани, Уфы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Оренбурга, Новокузнецка, Пензы и Томска. В числе аутсайдеров, помимо Перми, оказались Рязань, Челябинск, Набережные Челны, Ижевск, Новосибирск, Астрахань, Севастополь, Волгоград, Махачкала.

«Полностью или в основном качеством оказания медицинских услуг довольны 47% населения крупных и средних городов России. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 2%. При этом общие оценки качества работы здравоохранения, даваемые респондентами исследования, часто основаны на сообщениях СМИ, рассказах родственников и знакомых, в которых превалируют отрицательные суждения», говорится в исследовании.

64% респондентов заявили, что за последний год у них они не оказывались в ситуациях, когда им не хватало денег на приобретение лекарств. Треть участников исследования считают, что в их городе достаточно медицинских учреждений.

На сегодняшний день чаще всего жители крупных и средних городов пользуются услугами бесплатных медицинских учреждений, финансируемых в рамках системы ОМС (74%), а также платных частных поликлиник и больниц (42%).

Отметим, что сегмент платной медицины является самым быстрорастущим. С 2011 года более чем на треть выросла доля потребителей платных медицинских услуг среди населения.

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