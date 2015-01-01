В Пермском крае школьница добилась выдачи учебников через прокуратуру

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В Верещагинском районе ученица 11 класса МБОУ «Вознесенская средняя общеобразовательная школа» после летних каникул обратилась в школьную библиотеку с просьбой выдать недостающие учебники по литературе. Из-за того, что девушка не прошла летнюю отработку, ей отказали в их выдаче. Таким образом, школой было нарушено право несовершеннолетней на доступное образование, сообщает прокуратура Пермского края.

После внесения акта прокурорского реагирования директору школы, нарушения были устранены, учебники по литературе выданы.