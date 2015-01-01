В Пермском крае школьница добилась выдачи учебников через прокуратуру


Рината Хайдарова корреспондент
Плюсануть
Поделиться

В Верещагинском районе ученица 11 класса МБОУ «Вознесенская средняя общеобразовательная школа» после летних каникул обратилась в школьную библиотеку с просьбой выдать недостающие учебники по литературе. Из-за того, что девушка не прошла летнюю отработку, ей отказали в их выдаче. Таким образом, школой было нарушено право несовершеннолетней на доступное образование, сообщает прокуратура Пермского края.

После внесения акта прокурорского реагирования директору школы, нарушения были устранены, учебники по литературе выданы.

Плюсануть
Поделиться

Быстрый поиск

Прокуратура Пермского края образование Пермский край общество
Loading...