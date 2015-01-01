В Перми экс-директор фирмы обвиняется в сокрытии 6 млн руб.

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Бывший директор ООО «Уралэлектромонтаж» обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов), сообщает СКР по Пермскому краю.

Установлено, что в 2014 и 2015 годах обвиняемый знал о недоимке фирмы по налогам, тем не менее, направлял распорядительные письма контрагентам и осуществлял финансовые операции. Таким образом, бывший гендиректор фирмы произвёл незаконные финансовые операции на общую сумму более 6 млн руб., минуя расчетные счета ООО «Уралэлектромонтаж».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.