ЖК на Писарева – собственные эксклюзивные квартиры PAN City Group на Гайве

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Компания PAN City Group приготовила приятный сюрприз для тех, кто не успел купить квартиры в доме на Писарева, 25б от застройщика. Это яркий 16-этажный жилой дом от ПЗСП рядом с парком в центре Гайвы. Вы можете воспользоваться предложением PAN City Group и встретить новый год уже в новой квартире! Срок сдачи — четвёртый квартал 2017 года.

Компании ПЗСП и PAN City Group, являясь надёжными партнёрами, в 2016 году подписали контракт на оптовую покупку квартир в доме на Писарева 25б.

«Мы старались выбрать ликвидные этажи и наполнить ассортимент полным спектром квартир от 41 до 85 кв. м. К вашему выбору в III доме жилого комплекса на Писарева представлены 1,2,3-комнатные квартиры с грамотными планировочными решениями и отделкой под ключ стоимостью от 1,95 млн руб.» — рассказывает директор по развитию PAN City Group Алексей Агафонов.

Чтобы покупка была максимально комфортной и лёгкой, для вас предусмотрены разнообразные варианты оплаты:

— рассрочка* платежа на один год с беспроцентным периодом; — ипотека банков-партнёров по привлекательным ставкам.

«Для своих клиентов мы подбираем самые удобные условия приобретения будущего жилья. К примеру, вы можете забронировать новую квартиру на Писарева, 25б на индивидуальных условиях до момента реализации своей имеющейся квартиры, — отмечает руководитель отдела продаж жилой недвижимости Екатерина Волжанина. — Сопровождение сделки мы проводим совершенно бесплатно. Кроме того, вы можете получить консультацию по любому жилищному вопросу в офисах продаж компании совершенно бесплатно».

У дома на Писарева, 25б богатая инфраструктура: рядом расположены парк культуры им. Чехова, новый торговый центр «Кит», гимназия №3, школа №104, детские сады №175 и №394. Во дворе запроектирована детская площадка, открытая наземная парковка. Все квартиры сдаются с традиционным для ПЗСП высоким качеством отделки.

Все сделки оформляются по договору уступки прав требования (ФЗ-214).

Узнайте подробности в офисе продаж PAN City Group по адресу: Пермь, ул. Ленина, 72а и по телефону (342) 257-17-17.

Проектная декларация размещена на сайте panperm.ru.

*Рассрочка предоставляется ООО «ПАН Сити Групп».

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