Пермский край представит шесть проектов на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге

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3-6 октября 2017 года в Санкт-Петербурге состоится VII Международный газовый форум. Глава региона Максим Решетников планирует возглавить делегацию Пермского края.

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Прикамья объединит на площадке региона шесть предприятий. Свою продукцию продемонстрируют ОАО «Новые фитинговые технологии», ПАО «НПО «Искра», ООО «Инверсия-Сенсор», ООО «Чусовской завод по восстановлению труб», ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», а Фонд «Региональный фонд инжиниринга» выступит на форуме отдельным блоком. Фонд представит единый каталог продукции и уникальных компетенций предприятий Пермского края.

Отметим, сейчас региональный минпромторг ведёт работу по усилению кооперации пермских производителей с предприятиями топливно-энергетического комплекса для обеспечения последних высокотехнологичной продукцией.

Пермский край будет представлен на форуме второй год подряд. Отметим, Прикамье — единственный регион, представляющий продукцию предприятий на площадке объединённой экспозиции.

Источник — администрация губернатора Пермского края