Начальник управления благоустройства Пермского района оштрафован за нарушение в сфере закупок

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Как сообщает пресс-служба Пермского краевого суда, в ходе проверки, организованной краевым минфином, выяснилось, что муниципальный контракт на ремонт дороги «Красный Восход-Луговая», разыгранный МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального района» и подписанный с индивидуальным предпринимателем, был заключен с единственным подрядчиком.

По закону такое возможно при закупке определённых товаров, работ, услуг лишь вследствие аварии или иных чрезвычайных ситуаций. Но при заключении контракта документы, подтверждающие этот факт, отсутствовали. Неудовлетворительное состояние дороги не являлось следствием ЧС, или режима ЧС.

Это стало причиной для привлечения начальника управления Сергея Фролова к административной ответственности по ч.1 ст. 7.29 КоАП РФ в размере 30 тыс. руб.

Пермский краевой суд, рассмотрев жалобу Сергея Фролова, оставил её без удовлетворения.

«Новый компаньон»