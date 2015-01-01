Бывший начальник департамента земельных отношений Перми оштрафован за ограничение конкуренции

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Бывший начальник департамента земельных отношений Перми Елена Товмасян выплатит штраф в 15 тыс. руб. за издание в 2015 году распоряжений о предоставлении юрлицу в аренду земельных участков на 11 месяцев вместо заявленного срока в четыре года 11 месяцев. При этом причин, препятствующих предоставлению участков на заявленный срок, не было.

Постановлением и.о. заместителя руководителя УФАС России по Пермскому краю от 25 апреля 2017 года она была признана виновной по ч.1 ст. 14.9 КоАП РФ («Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления»).

Ленинский районный суд Перми, а затем и Пермский краевой суд после рассмотрения жалобы Товмасян оставили постановление об административном правонарушении без изменения, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Напомним, Елена Товмасян уволилась из департамента земельных отношений Перми 19 мая этого года.

«Новый компаньон»