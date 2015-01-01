C 18 сентября в Перми изменятся правила работы платной парковки

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Фото: Виктор Михалев

С 18 сентября вступают в силу изменения в работе платного парковочного пространства Перми. В частности, время работы платных парковок сократится, а время, отведённое на оплату, увеличится.

Как сообщили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», время работы платных парковок сократится на полчаса в утреннее и вечернее время. Таким образом, платная парковка будет работать с понедельника по пятницу (за исключением праздничных дней) с 9.00 до 19.00.

Время, отведённое на оплату платной парковки, увеличится с 15 до 20 минут.

Напомним, в центре Перми система оплаты парковок заработала с 15 августа 2016 года. Она ограничена улицами Пушкина, Попова, Окулова (от ул. Газеты Звезда до ул. Попова), Монастырской (от Перми-I до ул. Газеты Звезда), Советской (от ул. Максима Горького до ул. Николая Островского) и Николая Островского. Стоимость парковки составляет 15 руб. в час.

Источник — администрация губернатора Пермского края





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