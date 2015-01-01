Найдено тело пропавшего 17-летнего школьника в реке

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В Орджоникидзевском районе Перми около Чусовского моста в реке найдено тело 17-летнего юноши, пропавшего 4 сентября 2017 года. Тело обнаружили сотрудники полиции и волонтёры в ходе поисковой операции, организованной в рамках доследственной проверки следственного комитета России по Пермскому краю.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято решение, сообщает пресс-служба СКР по Пермскому краю.

Напомним, 17-летний Алексей пропал по дороге в школу. Молодой человек был болен диабетом.