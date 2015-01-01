В Перми по сообщениям о заложенной бомбе эвакуировано более 5 тыс. человек

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края, сегодня, 12 сентября, с 11:10 до 11:26 в семь школ и административные здания Перми поступили анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах.

В течение 30 минут с момента получения информации из учебных учреждений были эвакуированы учащиеся и персонал. Всего эвакуировано 5 тыс. 706 человек. В настоящее время оперативники со служебно-разыскными собаками обследуют здания.

Учащиеся первой и второй смен в сопровождении родителей и родственников отправлены домой.

Напомним, ранее стало известно о том, что школы, здания пермской мэрии и железнодорожный вокзал экстренно эвакуированы после получения анонимного сообщения о заложенных взрывных устройствах. Сейчас полицейские пытаются установить личность звонившего.

«Новый компаньон»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться