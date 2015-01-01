Дороги Добрянского района отремонтированы по программе «Безопасные и качественные дороги»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

До конца июля в Пермском крае увеличится количество улиц, отремонтированных по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Уже завершены работы на девяти объектах в Добрянском районе. Дорожниками восстановлены участки проезжей части протяженностью свыше 7 км: уложено новое асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины и заменены водопропускные сооружения.

Сейчас подрядчики готовятся к сдаче обновлённых дорог в эксплуатацию на территории Добрянки, Полазны и Дивьинского сельского поселения. Качество выполняемых работ контролируется специалистами подведомственного Росавтодору — ФКУ Упрдор «Прикамье» — и министерства транспорта Пермского края.

Напомним, что в июне Пермь посетил министр транспорта РФ Максим Соколов и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт, которые проинспектировали реализацию программы в регионе и высоко оценили качество работ на дорогах Пермского края.

Напомним, врио губернатора Пермского края Максим Решетников формулирует задачу качественного и своевременного ремонта дорог как одну из приоритетных.

«Сконцентрировали в этом году в дорожном фонде большой объём средств — 11,6 млрд руб. Вовремя получили деньги от федеральных структур, вовремя довели их до муниципалитетов, вовремя объявили конкурсы, отобрали подрядчиков и уже в мае по большинству объектов подрядчики там, где погода позволила, вышли на работу», — так комментировал Максим Решетников предварительные итоги работы по этому направлению в 2017 году.

На развитие дорожной сети Пермской городской агломерации в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» Пермский край получил 1 млрд руб. В состав Пермской городской агломерации входят Пермь, Пермский, Добрянский и Краснокамский районы. В этом дорожном сезоне на территории Пермского края по программе «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 87 трасс, из которых 19 расположены в столице региона. В результате в нормативное состояние будет приведено 56% дорог Пермской агломерации. За счёт экономии 100 млн руб. при проведении конкурсов в 207 году удалось внести в перечень ремонтируемых дорог восемь дополнительных объектов.

Источник — администрация губернатора Пермского края