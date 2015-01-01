БК «Парма» принял в команду латвийского игрока

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На сайте клуба появилась информация, что состав пермской баскетбольной команды «Парма» пополнил латвийский форвард Андрейс Гражулис (23 года, 203 см, 95 кг). С ним подписан контракт сроком на один сезон.

Прошедший сезон Андрейс провёл в латвийской баскетбольной Лиге за Вентспилс, где в среднем набрал 10.5 очков и собрал 5.7 подбора. Отметим, что Гражулис является серебряным призёром чемпионата Европы 2013 года U-20 в составе сборной Латвии. Важно, что именно бросок Андрейса в полуфинальном матче с Испанией стал решающим и позволил Латвии выйти в финал.

Напомним, ранее, 13 июля, в состав клуба вошли американский защитник Коди Миллер-МакИнтайер и игрок сборной Анголы и фарм-команды Toronto Raptors Яник Морейра.