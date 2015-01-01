Задолженность по зарплате в Прикамье достигла 15,7 млн руб.

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Как сообщает Пермьстат, суммарная задолженность по заработной плате в Пермском крае за месяц выросла на 90% и достигла 15,7 млн руб.

Долги перед работниками имеют организации, работающие в сфере образования (45,7%), транспортных услуг (36,5%), водоснабжения (в 2,6 раз) и управления недвижимостью (2,4%).

46,9% всех долгов приходится на сельское хозяйство.

Зарплату задолжали 1 тыс. 244 работникам. Сумма долга перед каждым из них, в среднем, составила 12,6 тыс. руб.

«Новый компаньон»