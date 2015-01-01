В Прикамье в рамках проекта «Городская среда» благоустроят более 570 дворов

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72 региона предоставили информацию о необходимости дополнить перечень работ по благоустройству. Об этом заявил координатор проекта «Единой России» «Городская среда», депутат Государственной думы Александр Васильев.

Кроме того, по словам Васильева, в 2017 году более 80% дворовых территорий помимо минимального перечня работ по благоустройству выбрали дополнительный.

В минимальный перечень работ входит: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора. Дополнительный перечень работ: оборудование детских и спортивных площадок, автомобильных парковок, контейнерных площадок для ТКО, кронирование деревьев, озеленение территорий.

Для реализации дополнительного перечня работ жильцы дома должны поучаствовать в проекте финансово (не менее 1% от суммы) или обеспечить «трудовое участие».

На реализацию партпроекта в этом году выделено более 40 млрд руб., из них из федерального бюджета — более 20 млрд руб.

Одна из главных задач «Городской среды» является привлечение к участию в проекте жителей. В каждом дворе должно быть создано место, отвечающее требованиям и пожеланиям граждан.

«В работе над проектом для нас важным ориентиром является послание президента РФ Владимира Путина, в котором он предложил «не прятаться в служебных кабинетах», — напомнил Васильев.

В Пермском крае общий объём финансирования по проекту в этом году составляет 826 млн руб.: федеральных средств — 423 млн руб., краевых — 346 млн руб., муниципальных — 56 млн руб. Всего будет благоустроено более 570 дворов на территории 800 домов. С перечнем дворов и ходом работ можно ознакомиться на портале «Управляем вместе». По заключенным договорам все работы по благоустройству должны быть закончены к 31 августа 2017 года. Реализация проекта «Городская среда» рассчитана до 2022 года.

Как говорит региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» в Пермском крае Михаил Борисов, в нашем регионе, как и в большинстве субъектов страны, из дополнительного перечня работ по благоустройству чаще всего выбирали установку детских площадок.

«Состояние детских площадок во многих дворах находится в аварийном состоянии. Мы не только поможем благоустроить двор, но и обезопасить подрастающее поколение. Раньше во дворах были спортивные снаряды, но их разобрали и сдали в металлолом. Теперь благодаря проекту «Городская среда» во дворах появятся не только современные площадки для игровых видов спорта и воркаут-площадки, но и уличные тренажёры. Партпроект даёт возможность людям разного возраста найти себе занятие во дворе», — добавляет Михаил Борисов.

В Перми работает телефон «горячей линии» партийного проекта «Городская среда»: 202-54-56.

Также Михаил Борисов в среду, 12 июля, с 10 до 11 часов будет отвечать на вопросы пермяков в городском call-центре по телефону: 2- 059- 059.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края