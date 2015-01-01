Пермяки смогут увидеть кубок чемпионата мира по футболу ФИФА

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как сообщает пресс-служба губернатора Пермского края, 3—4 октября 2017 года жители Перми смогут увидеть кубок чемпионата мира по футболу ФИФА.

На церемонии объявления маршрута на большой спортивной арене «Лужники» в Москве заявили, что тур охватит 24 города России и продлится 123 дня. В каждом городе трофей будут выставлять в специальных шатрах, куда любой желающий сможет попасть бесплатно. Кубок привезут также в редакции местных СМИ.

В 2017 году увидеть трофей смогут в 15 городах России, а в 2018-м — ещё в девяти населённых пунктах страны. Кроме России кубок посетит более 50 стран мира на шести континентах. Маршрут станет самым протяжённым в истории турнира.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться