На автодороге Пермь — Екатеринбург размыло мост через реку Юг

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Фото: teron.ru

ГИБДД Пермского края сообщает, что на автодороге Пермь — Екатеринбург в районе 36-го км в результате размыва моста через реку Юг произошло разрушение проезжей части в обоих направлениях.

С момента выявления опасного участка для запрещения проезда задействованы наряды ДПС ГИБДД, которые обеспечивают бесперебойное движение и объезд этого участка дороги.

Движение транспорта осуществляется по участку автодороги Пермь — Екатеринбург через село Бершеть.