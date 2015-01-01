В России появятся банкноты номиналом 200 и 2000 руб. с изображением герба

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Банк России выпустит банкноты номиналом 200 и 2000 руб. На новых купюрах эмблему Центрального банка заменят государственным гербом РФ. Об этом «Российской газете» рассказал директор департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров.

«Если вы обратили внимание, с прошлого года уже выпускаются в обращение монеты с гербом, и дальнейшие модификации банкнот будут только с ним», — сказал Александр Юров.

Юров также отметил, что на остальных банкнотах герб появится только при проведении плановых модернизаций. Банкноты и монеты с изображением эмблемы ЦБ, которые сейчас находятся в обращении, изыматься с целью замены эмблемы гербом не будут.

«Безусловно, в будущем будут модернизированы и другие номиналы банкнот. Замена защитных признаков на банкнотах осуществляется обычно раз в пять—семь лет, ­­­— заявил Александр Юров. — При этом такая замена, в зависимости от применяемых защитных признаков, может происходить как без изменения визуального образа банкноты, так и с частичной или полной переработкой художественного оформления».