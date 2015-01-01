В Перми готовятся к краевому молодёжному форуму В сентябре 2017 года в Перми состоится краевой молодёжный форум. Об этом 5 июня рассказали на заседании правительства Пермского края

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Врио губернатора Пермского края Максим Решетников отметил, что сейчас идёт активный сбор предложений в программу форума. «Есть много идей, большой запрос на образовательную программу, на социальные технологии, цифровую экономику. Мы рассчитываем, что форум будет комплексным — там будет и обучение, и презентация современных практик по разным вопросам, и серьёзное общение. Наша задача — максимально вовлечь молодёжь в проекты на территории края», — пояснил Максим Решетников.

По словам заместителя председателя правительства Ирины Ивенских, концепция форума состоит, с одной стороны, в создании условий для понимания всех возможностей, которые есть у молодых людей в регионе. С другой стороны, для презентации молодёжных инициатив, проектов, идей активного личного участия в развитии Пермского края. «Цель форума — вовлечь молодёжные команды в разработку и реализацию стратегии социально-экономического развития Пермского края, а значит в конкретные дела города и села», — говорит ирина Ивенских.

Ещё одна задача форума — создать развивающую среду для повышения профессиональных навыков и самостоятельности в реальной деятельности участников форума.

Власти надеются, что форум поможет укрепить, в том числе и профессиональные связи между молодежными лидерами Пермского края и установить новые партнерские отношения с федеральными и региональными экспертами. В итоге планируется сформировать предложения в проект стратегии молодежной политики Пермского края.

Форум планируется провести на эспланаде в Перми. На форуме ожидается 3-5 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, из них 500 человек примут активное участие в мероприятиях.

В качестве гостей и спикеров на форум планируется пригласить общественных деятелей, предпринимателей, успешных управленцев, деятелей науки и искусства. Пройдет стратегическая сессия в формате TEDх, где хэдлайнером выступит Максим Решетников.

На форуме будет организована работа площадок «Инновации и техническое творчество», «Волонтерство/добровольчество», «Ты — предприниматель», «Молодые профессионалы», «Мы — пермяки», «Молодежные медиа», «Здоровый образ жизни и спорт», «Творчество», «Комфортный город».

Результатом работы форума будет новая молодежная политика края, которая будет разработана при участии и для молодёжи. «Мы организуем форум не для того, чтобы наладить взаимодействие между властью и молодежью. Ценность этого мероприятия — в организации и практике совместной деятельности. Фокус — на решении тех задач, которые стоят перед краем. Нужно отработать технологию совместной работы и набрать максимальную скорость», — сказал Максим Решетников.

Сейчас министерство образования Пермского края активно собирает предложения от молодёжи по проведению краевого форума. Своими идеями уже сейчас можно поделиться в официальной группе «Молодёжная политика Пермского края» в социальной сети «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/topic-139076860_35538268, а также по электронной почте: forumperm59@yandex.ru.