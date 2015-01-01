Бывшая чиновница из Кудымкарского района подозревается в превышении должностных полномочий

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В Кудымкаре 46-летнюю женщину подозревают в совершении преступления сразу по нескольким статьям. Её обвиняют в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и ч. 1 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению законной предпринимательской деятельности».

Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, по данным следствия, два года назад подозреваемая являлась главой Ошибского сельского поселения Кудымкарского муниципального района. Воспользовавшись своим положением, она, не имея на это полномочий, выдала индивидуальному предпринимателю письменное разрешение на добычу, погрузку и вывоз песчано-гравийной смеси. В результате коммерсант и его работники добыли и вывезли ПГС на сумму более 580 тыс. руб.

Бывшая чиновница незаконно требовала от предпринимателя проводить строительно-ремонтные работы. Из-за этого были ограничены права и законные интересы предпринимателя, который понёс убытки на общую сумму более 64 тыс. руб.

На данный момент проводятся следственные действия.

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