В Кунгуре активизировался дорожный ремонт

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Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Кунгур совместно с руководством города проверил ход ремонтных работ на дорогах Кунгура.

Фото: Константин Долгановский

Ранее на портал «Управляем вместе» жителями были направлены шесть обращений по вопросам ремонта на ряде дорожных участков города. В основном пользователи жаловались на то, что активные работы на объектах не заметны.

На месте Максим Решетников осмотрел два объекта — ремонт улиц Бачурина и Ленина. Срок начала работ по обоим объектам — 17 июня. После поступления сигналов от горожан на портал «Управляем вместе» ремонт на объектах значительно активизировался. Сейчас подрядчик вывел на объекты дорожную технику, ведутся работы по укладке асфальта.

Фото: Константин Долгановский

«Контроль со стороны жителей должен быть. Моя задача — научить глав муниципалитетов пользоваться этим инструментом, чтобы люди могли быстро донести до властей информацию о недоработках. Как это можно сделать? Только вывести информацию в публичное пространство. Когда под сообщением одного пользователя на портале подписываются 10-20 человек — значит, точно проблема существует. Власть должна оперативно и качественно ее отработать. Это демонстрация того, что портал как инструмент обратной связи эффективен», — прокомментировал на месте временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников.

Напомним, Максим Решетников на состоявшемся на прошлой неделе Совете глав муниципальных образований распорядился жестко контролировать эффективность расходования бюджетных средств на ремонт дорог и призвал руководство муниципалитетов лично выезжать на объекты, контролировать подрядчиков, следить за исполнением сроков.

Для справки

В 2017 году и в ближайшую пятилетку в регионе будут реализованы крупнейшие проекты развития транспортной инфраструктуры. В этом году намечено выполнить значительный объем работ по строительству и реконструкции дорог: на эти цели будет направлено 11,4 млрд рублей из бюджетов всех уровней. По данным краевого министерства транспорта, в 2017 году будет отремонтировано, в том числе капитально, около 200 км региональных дорог, приведено в нормативное состояние около 300 км местных дорог.

Сейчас на сайте проекта «Управляем вместе» доступна информация о строительстве и ремонте региональных и муниципальных дорог (334 объекта), благоустройстве дворов и парков (более 800 адресов домов, 5 парков), проектах инициативного бюджетирования (89 заявок). Обратная связь сейчас доступна по разделу «Дороги», а с 3 июля 2017 года — по разделам «Дворы» и «Парки».

На сегодня в проекте зарегистрировано более 2200 жителей, отправлено более 100 сообщений. 90 из них — по дорожным объектам, опубликовано после модерации — 57, ответов от местных властей на них поступило более 30.