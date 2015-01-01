Своя дача в Заозерье — это реально!

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Приобретение дачи — ответственный шаг в жизни каждого. В этом выборе необходимо правильно расставить приоритеты и обратить внимание на множество серьезных моментов. Покупка дачи — ответственный и сложный шаг, который стоит делать обдуманно, и главный вопрос будущих дачников — как правильно купить дачу?

Самый основной и важный момент — расположение дачи и её удалённость от основного места проживания!

Компании PAN City Group предлагает вам земельные участки под строительство дачи или загородного дома в загородных комплексах «Бережное» (ИЖС) и «Глушата» (СНТ). Участки в собственности.

Бережное и Глушата располагаются в 30 км от города по направлению Пермь — Хохловка, в живописном месте слияния двух рек — Камы и Чусовой, вблизи микрорайона Заозерье, через который пролегает автотрасса до коттеджного посёлка.

Буквально в 10 минутах езды есть вся необходимая социальная инфраструктура: магазины, кафе, школа, аптеки.

Экологический момент — брать дачу на свежем воздухе!

Земельные участки от компании PAN City Group под строительство дачи или загородного дома расположены рядом с роскошным лесным массивом, девственной природой, чистейшим воздухом, прекрасным видом на реку.

Дачный посёлок активно развивается и застраивается. Вы по достоинству оцените качество вкусной воды из скважины, а приятным подарком для вас станет богатый урожай, выращенный на земле, которая отдыхала с 1992 года.

Жить недалеко от города, дышать свежим воздухом, любоваться прекрасным видом на реку можно только в Бережном и Глушатах.

Развитая инфраструктура!

Ваша дача в Бережном, первая очередь — 41 участок. Площадь участков от 11 до 21,5 соток.

• Наличие линий электропередач в непосредственной близости от участков.

• Возможность подключения к газопроводу в деревне Тупица.

• Привлекательная цена в сезон — от 30 тыс. руб. за сотку.

Ваша дача в Глушатах, 1 очередь — 43 участка площадью от 11 до 18 соток в 30 км от Перми и в 10 минутах езды от микрорайона Заозерье. Посёлок имеет круглогодичную хорошую транспортную доступность, связан с Пермью асфальтированной дорогой Пермь — Хохловка и примыкает к границам населённого пункта.

• Возможность подключения к газопроводу Глушата — Тупица, который проходит вдоль границ земельного массива.

• Электричество до 15 кВт (в рамках Федерального закона «Об электричестве»).

• Управлением занимается некоммерческое партнёрство «Глушата».

• Вблизи находятся магазины и горнолыжный комплекс «Вертикаль».

• Привлекательная цена в сезон — 25 тыс. руб. за сотку.

Покупку необходимо совершать только с профессиональными участниками рынка недвижимости!

Профессионалы компании PAN City Group помогут приобрести вашу будущую дачу с беспроцентной рассрочкой* до шести месяцев совершенно бесплатно, и вы можете начать строительство на своём участке сразу же после внесения первоначального взноса.

• Индивидуальный график платежей.

• Первоначальный взнос от 30%.

• Кредит от банка-партнера на выгодных условиях.

Узнайте подробности в офисе продаж PAN City Group по адресу: Пермь, ул. Ленина, 72а и по телефону (342) 257-00-10 .

*Рассрочка предоставляется ООО «ПАН Сити Групп».

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