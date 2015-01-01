Отремонтирован пешеходный переход возле фабрики «Гознак»

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Как сообщает управление внешнего благоустройства администрации Перми, поступали жалобы на неудовлетворительное состояние лестничных сходов перехода. Именно поэтому было решено включить ремонт перехода в план 2017 года.

В ходе ремонта было заменено основание старых бетонных ступеней, уложено новое покрытие из гранита. Для удобства маломобильных граждан отремонтирован пандус.