В Березниках прошла премьера документально-публицистического фильма про «Азот»

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В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» подготовили к показу документально-публицистический фильм «Испытание временем». Премьерная трансляция состоялась в киноцентре «Меридиан» 28 июня 2017 года.

На показ были приглашены ветераны завода, первые лица города, руководство предприятия, участники молодёжного движения «Лига лидеров» и другие почётные гости — всего около 140 человек. Фильм приурочен к празднованию 85-летия завода. Весь съёмочный процесс осуществляло корпоративное телевидение предприятия «Азот ТВ».

Екатерина Вожегова, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям с общественностью:

— В честь такой значимой даты — заводу и городу в этом году исполняется 85 лет — пресс-служба предприятия создала особый проект, в котором отражена уникальная история развития предприятия. Миссия фильма — показать, какими героическими усилиями строился первенец химической промышленности Урала, вокруг которого был создан город Березники. Сколько сил вложили люди в 1930-е годы для того, чтобы сегодня «Азот» стал одним из лидеров страны по производству минеральных удобрений. Сколько нового и интересного ожидает его в будущем.

В съёмках фильма были задействованы артисты Березниковского драматического театра, сами азотчики и их дети. Работа над спецпроектом длилась более четырёх месяцев. В фильме использованы уникальные архивные документы и письма, кинохроника, интервью участников событий, произошедших более полувека назад. Художественные эпизоды телевизионного проекта созданы на основе реальных событий.

Михаил Петруняк, директор «Азота» с 1985 по 2005 год, ветеран предприятия:

— Этот фильм — большое учебное пособие для нынешнего поколения, рассказывающее о становлении отрасли. Химия всегда была на острие научно-технического прогресса, отсюда и такая тяга молодёжи к развитию промышленности, к созданию новых видов продукции. Легко сказать, что построили химический комбинат. На самом деле это был действительно трудовой подвиг.

Олег Котельников, начальник управления культуры администрации города Березники:

— В этом фильме органично соединилась история страны, города и предприятия. Он действительно может стать прекрасным учебным пособием для подрастающего поколения. То, как это было, показано через игру актёров и кадры документальной кинохроники.

Фильм «Испытание временем» будет транслироваться на телеканале «Россия 1» 1 июля 2017 года в 8:30 и на канале «Березники ТВ» («СТС-Березники») 2 июля 2017 года в 16:00.

Интернет-версия фильма доступна в интернете по адресу: www.испытаниевременем.рф.

Источник — пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники